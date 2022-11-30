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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:39

В Заводском районе из-за непотушенной сигареты пришлось эвакуировать 7 жителей дома

Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Заводском районе Саратова из-за непотушенной сигареты пришлось эвакуировать 7 жителей дома, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел по адресу Пензенская, 4. Очаг располагался в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. В этот момент там находилась 76-летняя хозяйка жилья и ее 50-летний сын.

Пожилые люди пытались тушить начавшееся загорание самостоятельно, но это было безуспешно. Прибывшие пожарные вывели двоих жителей квартиры и еще пятерых горожан с верхних этажей, они не пострадали. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Работали на месте два пожарных расчета. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении мужчины.

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