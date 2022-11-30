В Саратове женщина поверила во взлом кабинета «Госуслуг» и отдала мошенникам более 300 тысяч рублей

49-летняя жительница Саратова стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в городском УМВД.

Как сообщили полицейские, 28 ноября женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Злоумышленник сказал, что неизвестные взломали ее личный кабинет на «Госуслугах», похитил ее персональные данные и оформил на нее кредит.

Звонивший сказал, что саратовчанка может отменить этот займ, оформив кредит на ту же сумму, затем снять деньги и отправить их на «безопасный счет». Женщина выполнила все просьбы мошенников и лишилась 332,5 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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