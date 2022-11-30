фото из социальных сетей

Саратовскому инвалиду выдали неисправную транспортную карту. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Саратов онлайн» сегодня, 30 ноября, появился пост от возмущенной саратовчанки. По словам автора публикации, ее сосед-инвалид получил транспортную карту и пополнил ее на 25 поездок. Карта не сработала сначала в автобусе маршрута №11, затем в трамвае №3 и в троллейбусе №10.

При обращении в службу поддержки по номеру 65-34-01 специалисты заявили, что карта является активный и деньги на ее балансе лежат. Женщина вызвалась помочь человеку с ограниченными возможностями, и поехала в «Платеж-центр» на Сакко и Ванцетти, куда ее пригласили по телефону. В офисе сообщили, что деньги на счете есть, а неисправной является сама карта.

По словам горожанки, сроки восстановления неактивной карты неизвестны, деньги на ноябрьский проезд пропали и возврату не подлежат.

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