Роман Бусаргин распорядился отзывать лицензии у недобросовестных УК. Об этом он заявил в ходе встречи с и.о. начальника Государственной жилищной инспекции области Владимиром Томашенцевым.

- Если какие-то компании не идут на контакт, они должны уйти с рынка, - заявил Роман Бусаргин, а также напомнил, что сотрудникам ГЖИ нужно в случае необходимости выезжать на место и понуждать УК исполнять свои обязанности.

- У недобросовестных управляющих компаний нужно отзывать лицензии. Этот вопрос нужно держать на особом контроле, - заявил глава региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.