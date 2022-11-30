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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:59

Роман Бусаргин распорядился отзывать лицензии у недобросовестных УК

Наталия Калинина

Роман Бусаргин распорядился отзывать лицензии у недобросовестных УК. Об этом он заявил в ходе встречи с и.о. начальника Государственной жилищной инспекции области Владимиром Томашенцевым.

- Если какие-то компании не идут на контакт, они должны уйти с рынка, - заявил Роман Бусаргин, а также напомнил, что сотрудникам ГЖИ нужно в случае необходимости выезжать на место и понуждать УК исполнять свои обязанности.

- У недобросовестных управляющих компаний нужно отзывать лицензии. Этот вопрос нужно держать на особом контроле, - заявил глава региона.

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