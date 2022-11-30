Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 12:49

Бусаргин: в Госжилинспекции региона внедрят единую информационную систему

Наталия Калинина
В ГЖИ внедрят единую информационную систему

В ГЖИ внедрят единую информационную систему

В Госжилинспекции региона внедрят единую информационную систему, об этом сообщил Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале по итогам встречи с и.о. начальника Государственной жилищной инспекции области Владимиром Томашенцевым.

Глава ГЖИ предложил внедрить единую информационную систему, которая автоматически распределяет данные по другим системам. Это позволит быстрее обрабатывать поступающие заявления.

- Главная задача Госжилинспекции – оперативно реагировать на обращения жителей. Граждане обращаются в надзорный орган, когда сами не могут добиться решения от УК, поэтому работники ГЖИ должны со всем вниманием относиться к каждому заявлению, - заявил Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.