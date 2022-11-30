Бусаргин: в Госжилинспекции региона внедрят единую информационную систему

В ГЖИ внедрят единую информационную систему

В Госжилинспекции региона внедрят единую информационную систему, об этом сообщил Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале по итогам встречи с и.о. начальника Государственной жилищной инспекции области Владимиром Томашенцевым.

Глава ГЖИ предложил внедрить единую информационную систему, которая автоматически распределяет данные по другим системам. Это позволит быстрее обрабатывать поступающие заявления.

- Главная задача Госжилинспекции – оперативно реагировать на обращения жителей. Граждане обращаются в надзорный орган, когда сами не могут добиться решения от УК, поэтому работники ГЖИ должны со всем вниманием относиться к каждому заявлению, - заявил Бусаргин.

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