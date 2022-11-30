фото: ГИБДД

В аварии на Кумысной поляне пострадали двое мужчин и пятилетний мальчик. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

По предварительным данным, сегодня, 30 ноября, в 14:50 на Кумысной поляне столкнулись два автомобиля. 27-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате аварии в больницу попали оба мужчины и пятилетний мальчик. Все детали выясняются.

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