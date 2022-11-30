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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:35

В Гагаринском районе на ночь закроют железнодорожный переезд

Наталия Калинина

В Гагаринском районе Саратова на ночь закроют железнодорожный переезд, о чем сообщает ПривЖД.

В ночь с 30 ноября по 1 декабря закроют железнодорожный переезд на автодороге Саратов - Красный Текстильщик. Движение будет закрыто с 23:00 до 5:00 из-за ремонтных работ на 13 км станции Багаевка.

Объехать переезд можно будет на 16 км станции Багаевка по дороге Багаевка - Александровка и через станцию Кокурина по улице Азина в Заводском районе города.

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