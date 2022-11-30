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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:18

Пьяный житель Ершова залез в дом знакомой, украл еду и сладости – вынесен приговор

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Ершове Саратовской области осудили местного жителя, обокравшего знакомую. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В сентябре этого года мужчина пробрался в дом своей знакомой через незапертую дверь и украл из него продукты. Ершовца заинтересовали сахар, пряники, конфеты, крупы, консервы, макароны, подсолнечное масло, чай, томатная паста и спички. Полная стоимость похищенного «продуктового набора» составила 2,8 тысячи рублей.

Мужчину задержали, он признал свою вину в краже с проникновением и полностью возместил ущерб хозяйке обворованного дома. Суд назначил жителю Ершова 2 года условного срока с испытательным сроком в 2 года.

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