Житель Саратова построил дачу на чужом участке и попал под суд. Потребовалось вмешательство приставов, чтобы привлечь его к ответственности, о чем сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Речь идет о ситуации в Гагаринском районе. Мужчина самовольно оградил металлическим забором чужой земельный участок в садовом товариществе и построил там дачный домик. Женщина, унаследовавшая в собственность данный участок, захотела вернуть территорию, но «захватчик» не согласился и саратовчанка пошла в суд.

В итоге мужчину обязали убрать забор и снести строение, однако он решение суда не выполнил. За неисполнение требований мужчина дважды был привлечен к административной ответственности. Но и штрафы не заставили его подчиниться. Тогда собственница через суд получила право на снос незаконных объектов. Спорный участок был освобожден, а должнику придется возместить расходы на демонтаж дачи и забора.

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