Почти половина саратовских невест не будут менять фамилию в браке, о чем сообщает региональное управление ЗАГС.
Управление провело онлайн-опрос о смене фамилии при вступлении в брак. 41 процента опрошенных не планирует менять фамилию. Столько же участниц возьмут фамилию мужа. 18 процентов саратовчанок предпочтут поменять фамилию на двойную.
Принять решение об изменении фамилии можно при подаче заявления о заключении брака.
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