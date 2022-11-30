Почти половина саратовских невест не будут менять фамилию в браке, о чем сообщает региональное управление ЗАГС.

Управление провело онлайн-опрос о смене фамилии при вступлении в брак. 41 процента опрошенных не планирует менять фамилию. Столько же участниц возьмут фамилию мужа. 18 процентов саратовчанок предпочтут поменять фамилию на двойную.

Принять решение об изменении фамилии можно при подаче заявления о заключении брака.

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