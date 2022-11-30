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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:10

Более 40 процентов жителей Саратовской области привились от гриппа

Наталия Калинина
Роман Бусаргин и Олег Костин

Роман Бусаргин и Олег Костин

На сегодня, 30 ноября, более 40 процентов жителей Саратовской области привились от гриппа, о чем сообщает правительство области.

Прививку уже сделали 43,3 процента жителей. Использовано около 92 процентов вакцины.

Роман Бусаргин поручил Олегу Костину обратиться в федеральный Минздрав, чтобы получить дополнительную партию прививок.

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