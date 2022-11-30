В Саратовской области выбрали дороги и мосты на ремонт в 2023 году. Список публикует в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

В бюджете Саратовской области на 2023 год уже предусмотрено более 9 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети. Средства поступят из федерального и регионального бюджетов. В рамках программы на год:

Завершится ремонт региональных дорог «Балаково-Духовницкое», «Калининск-Екатериновка», «Озинки-Перелюб», «Перелюб-Пугачев».

Приведут в порядок дорогу, соединяющую Петровский и Екатериновский районы по маршруту «Екатериновка-Бакуры-Асметовка-Сосновоборское-Петровск».

Рабочие произведут ремонтные работы на 13 мостах. Предусмотрено строительство второй очереди путепровода в Татищево, путепровода на подъезде к поселку Жасминный, моста через Большой Иргиз. Планируется также завершить ремонт моста через Глебучев овраг и путепровода на улице Ермощенко в Пугачеве.

Ремонт дорог в Саратове и Энгельсе обойдется в 846 миллионов рублей. В программу включены дороги на улицах Жуковского до Плодородной в Саратове, ул. Колотилова, Пристанская, Ленина в Энгельсе.

В программу ремонта на 2023 год будет включен и аварийный путепровод на въезде в Саратов со стороны Алтынной горы. Планируется построить мост на Новоастраханском шоссе в районе Зуборезного. Этот объект обсуждался на встрече Вячеслава Володина с жителями Заводского района.

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