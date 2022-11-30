На железнодорожном мосту в Саратове появится новое граффити

Кадр из фильма

В Саратове нарисуют граффити «Маленький принц». Как рассказали в пресс-службе мэрии, комитет по архитектуре одобрил заявку на размещение стрит-арта молодой художницы.

Граффити с героем книги Антуана де Сент-Экзюпери появится на опоре железнодорожного путепровода на пересечении улиц Рабочая и Вокзальная, 13-го и 16-го Белоглинских проездов.

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