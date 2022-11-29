Фото: МВД - Саратов

В Саратове раскрыли кражу системного блока из компьютерного клуба, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В кировском районе 23-летний саратовец попался на краже системного блока, отключенного от питания. Задержанный пояснил, что тратил все свои сбережения на спортивные ставки, залез в долги, но до последнего надеялся отыграться.

Системный блок он перепродал за 10 тысяч рублей, и собирался потратить их на очередные ставки, но был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции. Его действия зафиксировали несколько камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело о краже.

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