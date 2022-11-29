К Новому году в Саратовской области заготовят 17 тысяч елок

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области

В Саратовской области к Новому году заготовят 17 тысяч сосен. Об этом сообщили сегодня, 29 ноября, в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

В декабре деревья будут продавать по цене от 280 рублей за штуку. Чтобы заготовить хвойные к Новому году, деревья срубят на 36 гектарах лесничеств Красноармейского, Вольского и Екатериновского районов.

Как уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, заготовить планируется около 17 тысяч сосен.

Вырубка связана с отсутствием питомников или плантаций для хвойных пород, выращиваемых специально к новогодним праздникам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.