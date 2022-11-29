«Т Плюс» Саратов: проверьте последние квитанции за отопление и горячую воду

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет неделю уточнения данных в квитанциях за отопление и горячую воду, о чем сообщается на сайте компании.

Если в квитанциях на оплату есть неактуальная информация, можно обратиться в компанию для исправления. Уточнить информацию жители Саратова, Энгельса и Балакова можно по октябрьским платежкам и ноябрьским квитанциям, которые начнут выдавать на этой неделе.

Речь идет о необходимости обновления информации, нужной для составления квитанции: площадь квартиры, данные собственника/пользователя, количество зарегистрированных, достоверность показаний приборов учета и др.

Необходимо обязательно сообщать о выбытии квартир из собственности, иначе люди приобретшие вашу квартиру смогут копить квитанции на ваше имя.

- Квартиры в городах ежедневно продаются и покупаются, люди меняют счетчики, фамилии, уточняют в кадастре площадь жилья, - поясняет директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов. – Иногда эти сведения не представляются в расчетный отдел вовремя.

Направить информацию можно в офисы продаж и обслуживания. Их полный список с адресами и режимами работы можно посмотреть здесь: https://saratov.esplus.ru/offices. или из личного кабинета https://saratov.esplus.ru/service/pc или официального мобильного приложения «ЭнергосбыТ+».

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