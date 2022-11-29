В Солнечном с прилавка магазина украли оставленный без присмотра iPhone. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, в период времени с 12:00 до 14:00 в продуктовом магазине по улице Уфимцева мужчина подобрал оставленный на прилавке мобильный телефон.

Судя по кадрам камеры видеонаблюдения, мужчина сложил свои покупки в сумку, после чего забрал и телефон. О пропаже в полицию заявил 25-летний молодой человек. Сумма ущерба составила 20 тысяч 700 рублей.

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