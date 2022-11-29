Саратовская облпрокуратура добилась выплаты 200 тысяч рублей морального вреда пострадавшему в драке школьнику

Фото: Архив КП

В городе Балаково Саратовской области суд по инициативе облпрокуратуры вдвое увеличил сумму выплаты за моральные страдания. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняет надзор, в балаковской школе во время драки учеников один из детей упал и получил травмы. Медики зафиксировали повреждения средней степени тяжести.

Мама пострадавшего школьника обратилась в прокуратуру. В школе провели проверку, по итогам которой ведомство пришло к выводу, что в потасовке виноваты учитель и директор, не предотвратившие конфликт.

Сотрудники надзора подали иск в суд, в инстанции обязали школу выплатить 100 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с такой суммой компенсации, на решение подали жалобу. В итоге родители ребенка получили 200 тысяч рублей.

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