В Саратове 20-летняя девушка перевела мошеннику более миллиона рублей

20-летняя жительница Саратова стала очередной жертвой «телефонных» мошенников. Об этом сообщает городское УМВД.

На телефон молодой саратовчанки позвонил неизвестный, представившийся сотрудником департамента безопасности Центробанка. Он сообщил, что на девушку оформили кредит в размере 1,1 миллиона рублей. После этого девушку соединили с якобы «сотрудником полиции», тот попросил перевести на указанный номер карты 1,1 миллиона рублей для отмены кредита.

Телефон девушки не поддерживал приложение для бесконтактной оплаты, тогда ее убедили купить новый телефон и установить необходимую программу на него. Жительница города приобрела телефон и перевела указанную сумму на счет.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.