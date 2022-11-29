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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 5:18

Пожар в Татищевском районе унес жизни молодой пары

Евгений Бадиков
фото:МЧС

фото:МЧС

Пожар в Татищевском районе унес жизни молодой пары. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области

По данным ведомства, в Татищевском районе, вчера,28 ноября произошел пожар. Примерно в 21:28 на пульт "01" поступил сигнал о возгорании частного кирпичного дома № 33 по улице Комсомольская.

Тушением пожара занимались два расчета. Как сообщает СУ СКР, после пожара в доме обнаружены обгоревшие тела молодой семейной пары.

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