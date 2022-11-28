В Саратовской области ликвидируют исправительную колонию №7. Об этом сообщают ряд местных информагентств со ссылкой на региональное УФСИН.

По информации ведомства, мужскую исправительную колонию строгого режима №7 на станции Паницкая закроют до 30 октября 2023 года по приказу Минюста РФ.

Осужденных переведут в иные колонии, а сотрудников смогут устроить в другие учреждения УФСИН.

Мужская ИК строгого режима находится на станции Паницкая.

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