Жители поселка Солнечный остались без света в понедельник. Об этом сообщает администрация Ленинского района Саратова.
Сегодня, 28 ноября, в Ленинском районе Саратова в десятках домов отключили электричество.
Приостановлена подача электроэнергии в жилые дома в квадрате улиц: пр. Строителей, ул. Антонова, ул. Тархова, ул. Перспективная.
Подача электроэнергии будет возобновлена после окончания ремонтных работ. О точном времени не сообщается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.