Жители поселка Солнечный остались без света в понедельник. Об этом сообщает администрация Ленинского района Саратова.

Сегодня, 28 ноября, в Ленинском районе Саратова в десятках домов отключили электричество.

Приостановлена подача электроэнергии в жилые дома в квадрате улиц: пр. Строителей, ул. Антонова, ул. Тархова, ул. Перспективная.

Подача электроэнергии будет возобновлена после окончания ремонтных работ. О точном времени не сообщается.

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