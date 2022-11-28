В Балашове контрактник обматерил автоинспектора и попал под суд

В Балашовском районе контрактник обматерил автоинспектора и был оштрафован, о чем сообщает пресс-служба военного суда.
Ка выяснили правоохранители, военнослужащий-контрактник Ковшутин был остановлен на трассе «Каспий М4 Дон» в Балашовском районе. Он вел машину пьяным.
Позже Ковшутин, желая избежать ответственности, попытался сбежать из патрульного автомобиля, желая избежать административной ответственности. Лейтенант полиции И. был вынужден применить физическую силу и спецсредства, а Ковшутин успел его обругать бранными словами, чем заработал себе еще одно взыскание.
В судебном заседании подсудимый признал себя виновным и раскаялся в содеянном. В итоге его оштрафовали на 30 тысяч руб.
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