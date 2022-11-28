В Саратовской области до конца года откроют путепровод под Татищево

Фото: Володин Саратов / Telegram
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил стройплощадку путепровода в Татищевском районе Саратовской области.
Строительство моста началось в прошлом году по инициативе и при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. К нему обращались местные жители, жалуясь на пробки – действующий переезд часто закрывался из-за активного движения поездов, и жители были вынуждены простаивать часами, не имея альтернативных путей для проезда.
Подрядчик заверил Вячеслава Викторовича, что первый этап строительства путепровода завершится до Нового года:
– Это решит лишь половину проблем, потому что, когда мы говорим о строительстве путепровода, первой очереди, да, действительно, она позволит обеспечить беспрепятственный доступ жителям Светлого с прилегающей дороги «Саратов - Ртищево» к себе домой сразу через железнодорожные пути. Но если говорить о тех, кто проживает в поселке Татищево, возможности у них пока еще не будет такой, как получат жители поселка Светлый. Потому что надо будет реализовать проект второй очереди. – заявил Володин.
Второй этап строительства моста реализиуют до конца 2023 года.
– Этот вопрос мы будем решать на будущий год за счет федерального финансирования, начав конкурсные процедуры в этом году, не задерживаясь уже, чтобы с января-февраля можно было приступать к реализации второго этапа, с тем чтобы до конца следующего года его реализовать. И тогда у жителей Татищева, Татищевского района появится такая же возможность, без этих стояний, выжиданий, пока поезд пройдет, добраться до дома. – отметил Председатель федерального парламента.
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