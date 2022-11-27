В Саратове вечером субботы пенсионер за рулем Jeep Cherokee сбил подростка

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 26 ноября, вечером в Волжском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Около 17 часов у дома по адресу Радищева, 1 Jeep Cherokee, за рулем которого находился 72-летний водитель, сбил 16-летнего подростка.
Позже парня доставили в больницу.
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