В Саратове вечером субботы пенсионер за рулем Jeep Cherokee сбил подростка

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 26 ноября, вечером в Волжском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Около 17 часов у дома по адресу Радищева, 1 Jeep Cherokee, за рулем которого находился 72-летний водитель, сбил 16-летнего подростка.

Позже парня доставили в больницу.

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