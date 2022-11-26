Володин – саратовским властям: заканчивайте делать жителей заложниками «Т плюс»

Фото: Володин в Саратове

Вячеслав Володин сегодня во время рабочей поездки поинтересовался у жителей микрорайона Звезда, появилось ли в домах отопление и горячая вода. О результатах встречи пишет канал «Володин Саратов».

Напомним, в пятницу на ул. Технической произошла крупная авария на теплотрассе. Без горячей воды и отопления осталась сотня домов.

Володин предложил ответственным при строительстве новых социальных объектов и жилых микрорайонов проектировать отдельные, собственные котельные. По словам Спикера ГД, это создаст конкуренцию саратовской теплоснабжающей компании и сдержит рост тарифов.