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НовостиОбщество26 ноября 2022 13:57

Володин – саратовским властям: заканчивайте делать жителей заложниками «Т плюс»

Наталия Калинина
Фото: Володин в Саратове

Фото: Володин в Саратове

Вячеслав Володин сегодня во время рабочей поездки поинтересовался у жителей микрорайона Звезда, появилось ли в домах отопление и горячая вода. О результатах встречи пишет канал «Володин Саратов».

Напомним, в пятницу на ул. Технической произошла крупная авария на теплотрассе. Без горячей воды и отопления осталась сотня домов.

Володин предложил ответственным при строительстве новых социальных объектов и жилых микрорайонов проектировать отдельные, собственные котельные. По словам Спикера ГД, это создаст конкуренцию саратовской теплоснабжающей компании и сдержит рост тарифов.