фото: Архив КП

Саратовец убил бывшего одноклассника и получил за это 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Волжским районным судом вынесен приговор саратовцу, которого обвиняли в убийстве. 15 августа 2021 года 20-летний молодой человек и его бывший одноклассник находились в частном доме на улице Свободной. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый избил оппонента руками и ногами, а затем ударил ножом в корпус.Пострадавший скончался на месте.

Приговором суда саратовцу назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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