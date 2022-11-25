фото: Пресс-служба «Гагарин»

Из аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в Хургаду. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Из международного аэропорта «Гагарин» открывается новое направление полетов – Хургада (Египет). Пресс-служба аэропорта сообщает, что осуществлять рейсы на египетский курорт с 26 декабря будет авиакомпания Nordwind Airlines.

Они запланированы с частотой один раз в десять дней. Вылет первого рейса 26 декабря из аэропорта «Гагарин» запланирован в 2:35 по местному времени.

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