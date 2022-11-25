В Саратове ужесточат ответственность для нерадивых перевозчиков. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании городской думы.

Предложение выдвинул член комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Александр Гусев. Согласно законопроекту, перевозчиков — ООО или ИП лишат лицензии за нарушение остановок, игнорирование графика и отказ от работы вечером.

По словам Гусева, именно на эти нарушения поступает большинство жалоб от пассажиров.

При этом подрядчик обязан отработать, пока ему не найду замену. Решение о лишении лицензии будет принимать суд.

Законопроект обсудят депутаты областной думы на очередном заседании.

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