В Саратове ужесточат ответственность для нерадивых перевозчиков. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании городской думы.
Предложение выдвинул член комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Александр Гусев. Согласно законопроекту, перевозчиков — ООО или ИП лишат лицензии за нарушение остановок, игнорирование графика и отказ от работы вечером.
По словам Гусева, именно на эти нарушения поступает большинство жалоб от пассажиров.
При этом подрядчик обязан отработать, пока ему не найду замену. Решение о лишении лицензии будет принимать суд.
Законопроект обсудят депутаты областной думы на очередном заседании.
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