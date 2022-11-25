Саратовский ЗАГС рассказал о рождении 12-го ребенка в семье и родившей в 60 лет женщине

Сегодня, 25 ноября, начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева рассказала об интересных случаях и статистике по рождению детей.

С 1 по 24 ноября в регионе родился 1 171 ребенок. Из них 593 мальчика и 578 девочек. В этом году в трех саратовских семьях зарегистрировали 10-го ребенка, одна семья сообщила о рождении 11-го малыша. Всего у этой пары из Романовского района 8 мальчиков и 3 девочки. Родители в браке состоят с 2007, а первая дочь родилась в 2004-м. Еще в одной семье появился 12-й ребенок.

Да отчетный период мамами стали 11 несовершеннолетних девочек, а также 60-летняя женщина. По статистике большинство саратовчанок рожают в возрасте от 30 до 34 лет и от 25-29 лет.

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