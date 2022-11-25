В ходе СВО погиб саратовец Денис Зенин. Об этом сообщает сайт администрации Саратова.

Глава региона Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине Дениса Юрьевича Зенина.

— При исполнении воинского долга Денис Юрьевич Зенин показал пример исключительной смелости и мужества. Он храбро и самоотверженно шел на передовую ради общего дела – защиты свой Родины и мирного будущего соотечественников. Мы скорбим о горькой утрате вместе с родными и близкими героя, — выразил соболезнования Роман Бусаргин.

— Сегодня мы прощаемся с отважным солдатом, защитником Родины. Мы разделяем скорбь с родными и близкими этого храброго мужчины. Он с честью исполнял свой долг. И мы будем бережно хранить память о нашем герое и о людях, подаривших нам мирное небо, — присоединилась Лада Мокроусова.

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