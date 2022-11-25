Роман Бусаргин

Сорок процентов мясных изделий Саратовской области производятся в «Дубках». Об этом стало известно из телеграм-канала Романа Бусаргина.

Губернатор Саратовской области посетил комбинат «Дубки» - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий страны, занимающий 2 место в ПФО и 5 в стране по производству колбасных изделий.

Предприятие изготавливает 40 процентов всех колбасных изделий среди производителей Саратовской области. Оборудование – высокотехнологичное, современное. Линии можно перенастраивать на выпуск разных видов колбас. Вопрос с импортозамещением отлажен – 97 процентов отечественного сырья.

На данный момент на комбинате трудятся 1700 человек, но вакансии есть.

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