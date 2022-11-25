В Саратовской гордуме депутаты единогласно осудили военные преступления украинских формирований

Скриншот видео военных преступлений ВСУ

Саратовская городская дума единогласно осудила расстрел российских военных украинскими вооруженными формированиями. Решение было принято сегодня, 25 ноября, на заседании городского парламента.

Председатель гордумы Сергей Овсянников выступил перед парламентариями и рассказал о расстреле во временно оккупированной украинцами Макеевке ЛНР десяти попавших в плен российских военнослужащих.

Депутат сообщил, что гордума поддержала заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о призыве к международному сообществу привлечь виновных к ответственности. Соответствующий документ о решении Саратовского парламента был направлен в ГД, депутаты поддержали решение единогласно.

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