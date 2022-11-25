В Ершовском районе в шкафу найден труп пожилого мужчины

фото: СУ СКР

В Ершовском районе найден труп пожилого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 24 ноября, в селе Рефлектор Ершовского района родственники обнаружили тело мужчины. 61-летний местный житель находится в квартире без признаков жизни. На теле мужчина заметили повреждения, о чем сообщили в полицию.

Следователи и судмедэксперты проводят проверку. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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