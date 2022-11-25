В Ершовском районе в шкафу найден труп пожилого мужчины

фото: СУ СКР
В Ершовском районе найден труп пожилого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
Вчера, 24 ноября, в селе Рефлектор Ершовского района родственники обнаружили тело мужчины. 61-летний местный житель находится в квартире без признаков жизни. На теле мужчина заметили повреждения, о чем сообщили в полицию.
Следователи и судмедэксперты проводят проверку. Все обстоятельства трагедии выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.