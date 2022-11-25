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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 5:07

В ДТП в Энгельсском районе пострадало двое

Евгений Бадиков
фото: ЧП-Саратов

фото: ЧП-Саратов

В ДТП в Энгельсском районе пострадало двое. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП-Саратов".

В ночь на сегодня, 25 ноября, в Энгельсском районе Саратовской области, рядом с селом Безымянное произошло ДТП. Водитель Renault Logan слетел с трассы в кювет и опрокинулся.

Прибывшие на место спасатели областной службы спасения деблокировали 75-летнего пожилого мужчину и госпитализировали его. Второй пассажир, 48-летний мужчина, от госпитализации отказался.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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