Роман Бусаргин призвал контролировать цены на сахар. Об этом губернатор Саратовской области высказался на заседании правительства.
- Цены необходимо контролировать, - призвал губернатор Роман Бусаргин. - На особом контроле должны быть цены на сахар.
Глава региона также поставил перед министром сельского хозяйства Романом Ковальскими задачу развивать переработку сельхозпродукции.
- На сегодняшний момент большая часть продукции продается как сырье, - пояснил Роман Бусаргин. - Переработка - это рабочие места, добавленная стоимость и готовая продукция. Область должна обеспечивать себя продовольствием и продавать готовую продукцию.
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