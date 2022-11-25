Роман Бусаргин призвал контролировать цены на сахар. Об этом губернатор Саратовской области высказался на заседании правительства.

- Цены необходимо контролировать, - призвал губернатор Роман Бусаргин. - На особом контроле должны быть цены на сахар.

Глава региона также поставил перед министром сельского хозяйства Романом Ковальскими задачу развивать переработку сельхозпродукции.

- На сегодняшний момент большая часть продукции продается как сырье, - пояснил Роман Бусаргин. - Переработка - это рабочие места, добавленная стоимость и готовая продукция. Область должна обеспечивать себя продовольствием и продавать готовую продукцию.

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