В Саратове ночью с пятницы на субботу перекроют движение по одной из центральных улиц

В Саратове в ночь с 25 на 26 ноября вводится ограничение движения автомобилей по улице Аткарской. Об этом сообщает городская администрация.

Ограничения будут действовать с 22 часов пятницы (25 ноября) по 6 часов утра субботы (26 ноября). Перекрытия связаны с работами по укладке асфальта. Закрытым для проезда окажется участок от улицы Большая Казачья до 13-го Белоглинского проезда.

Исключение власти сделают для машин специальных служб и местных жителей.

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