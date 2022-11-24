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НовостиОбщество24 ноября 2022 16:28

Губернатор Саратовской области уточнил компенсации гражданам за сдачу незаконного оружия

За незаконно хранящиеся пулемет и гранатомет саратовцам предложат 20 тысяч рублей
Роман Хвалин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утвердил размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу взрывчатки, оружия и боеприпасов к нему. Постановление было подписано 23 ноября, сегодня, 24 ноября, документ был размещен на портале правовой информации региона.

Согласно постановлению, самое большое вознаграждение жители города могут получить, добровольно сдав незаконный гранатомет или пулемет – власти обещают вознаграждение в 20 тысяч рублей. Такая же сумма полагается за сдачу инженерной мины или взрывное устройство (при расчете за один килограмм в тротиловом эквиваленте).

За сданный нелегальный автомат или пистолет-пулемет дадут 10 тысяч рублей, за незаконно хранящееся кустарное оружие – 4,4 тысячи, гладкоствольное охотничье оружие – 5600.

Самая скромная компенсация полагается за нелегальный газовый пистолет – 3 тысячи рублей. Патроны к любому типу стрелкового оружия – по 50 рублей за штуку.

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