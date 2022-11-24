В Саратове признали аварийными четыре дома

Дом по улице Посадского, 148 с пристройкой / Google Карты

В Саратове признали аварийными еще четыре дома. Соответствующие постановления подписала сегодня глава города Лада Мокроусова.

Аварийными признаны дома по адресу: Первомайская, 18; Мясницкая, 6 (пристройки А, А1); Посадского, 148 (пристройки А, Б, В); Валовая, 42 (пристройки В, К, Л, М и Н).

Собственники домов на Первомайской и Мясницкой должны выселиться в ближайшие три месяца, до 1 ноября 2024 года здания должны быть реконструированы.

Собственников дома на улице Посадского также обязали переселиться в ближайшие три месяца, пристройки Б и В необходимо снести, пристройку А – реконструировать до 1 ноября 2024.

Жители дома на Валовой также должны выселиться в срок до трех месяцев, пристройки Л и М подлежат реконструкции, В, К и Н – сносу до 1 ноября 2024 года.

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