В Саратове признали аварийными четыре дома

Дом по улице Посадского, 148 с пристройкой / Google Карты
В Саратове признали аварийными еще четыре дома. Соответствующие постановления подписала сегодня глава города Лада Мокроусова.
Аварийными признаны дома по адресу: Первомайская, 18; Мясницкая, 6 (пристройки А, А1); Посадского, 148 (пристройки А, Б, В); Валовая, 42 (пристройки В, К, Л, М и Н).
Собственники домов на Первомайской и Мясницкой должны выселиться в ближайшие три месяца, до 1 ноября 2024 года здания должны быть реконструированы.
Собственников дома на улице Посадского также обязали переселиться в ближайшие три месяца, пристройки Б и В необходимо снести, пристройку А – реконструировать до 1 ноября 2024.
Жители дома на Валовой также должны выселиться в срок до трех месяцев, пристройки Л и М подлежат реконструкции, В, К и Н – сносу до 1 ноября 2024 года.
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