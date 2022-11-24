Владимир Лешуков избран председателем градозащитного совета Саратовской облдумы. Об этом стало известно сегодня, 24 ноября.

Владимир Лешуков в прошлом созыве занимал должность зампреда комитета, который возглавлял Алексей Голицын. Лешуков — автор большого количества краеведческих публикаций и передач, проводит авторские автомобильные и пешеходные экскурсии по Саратову. Разработал 5 авторских экскурсионных маршрутов.

Кандидатуру Лешукова выдвинул знаменитый саратовский краевед Денис Жабкин.

—Это человек, который искренне любит Саратов. Своим упорством он добился сохранения многих памятников», — заявил Жабкин. Он привел в пример гостиницу «Московскую», дома бывшей трикотажной фабрики и другие исторические здания.

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