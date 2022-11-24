Олег Костин: лучшая профилактика гриппа - вакцинация. Такой посыл прозвучал на традиционном брифинге минздрава из уст министра здравоохранения Саратовской области сегодня, 24 ноября.

Министр сообщил, что с всего начала пандемии в регионе зарегистрировано 298 854 случая коронавирусной инфекции .(Заболело 116 535 мужчин и 182 319 женщин ).

Из числа зарегистрированных у 291 933 пациентов наступило выздоровление, 6001 пациент скончался На стационарном лечении сейчас остаются 77 саратовцев, все – с лабораторно подтвержденным COVID-19. Из них 54 имеют пневмонию.

Кроме того, по словам министра, от коронавируса привит 1 млн 727 тысяч человек, в том числе 434 тысячи ревакцинированы. Охват вакцинацией взрослого населения – 89,9 процентов. От гриппа привито 965 440 человек, план выполнен на 66 2 процента. Далее Костин посоветовал саратовцам вакцинироваться от гриппа перед февральской «волной» заболеваемости ОРВИ.

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