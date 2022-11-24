В Саратовскую область доставят пять передвижных медкомплексов за счет федерального бюджета

В 68 субъектов России, в том числе и Саратовскую область, до конца марта 2023 года поступит 299 передвижных медицинских комплексов. Соответствующее распоряжение сегодня, 24 ноября, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

На эти цели будет потрачено 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета, такая мера должна обеспечить доступность медицины для жителей сельской местности.

В Саратовскую область поступит пять комплексов. Три из них предназначены для первичной медпомощи, еще два – для профилактических осмотров и для маммографии и флюорографии.

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