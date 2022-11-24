Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 12:54

В Саратовскую область доставят пять передвижных медкомплексов за счет федерального бюджета

Эта мера должна обеспечить доступность медицины для жителей сельской местности
Роман Хвалин

В 68 субъектов России, в том числе и Саратовскую область, до конца марта 2023 года поступит 299 передвижных медицинских комплексов. Соответствующее распоряжение сегодня, 24 ноября, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

На эти цели будет потрачено 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета, такая мера должна обеспечить доступность медицины для жителей сельской местности.

В Саратовскую область поступит пять комплексов. Три из них предназначены для первичной медпомощи, еще два – для профилактических осмотров и для маммографии и флюорографии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.