Лада Мокроусова

Мэр Саратова Лада Мокроусова раскритиковала чиновников из-за бродячих собак. Об этом стало известно из телеграм-канала главы города.

По словам Мокроусовой, последнее время к ней вновь стали поступать обращения граждан по о неудовлетворительной работе с бездомными собаками. Вчера, 23 ноября, в Гагаринском районе от нападения бродячей собаки пострадал мужчина.

— Средства в бюджете для отлова животных имеются. Важно наладить данную работу, и сделать это оперативно. Начальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйства Гагаринского административного района Бородину Максиму Львовичу объявляю выговор и даю срок до конца недели на исправление ситуации, — заявила мэр.

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