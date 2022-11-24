Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 12:26

Мэр Саратова Лада Мокроусова раскритиковала чиновников из-за бродячих собак

Начальник профильного отдела Гагаринского района получил выговор
Евгений Бадиков
Лада Мокроусова

Лада Мокроусова

Мэр Саратова Лада Мокроусова раскритиковала чиновников из-за бродячих собак. Об этом стало известно из телеграм-канала главы города.

По словам Мокроусовой, последнее время к ней вновь стали поступать обращения граждан по о неудовлетворительной работе с бездомными собаками. Вчера, 23 ноября, в Гагаринском районе от нападения бродячей собаки пострадал мужчина.

— Средства в бюджете для отлова животных имеются. Важно наладить данную работу, и сделать это оперативно. Начальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйства Гагаринского административного района Бородину Максиму Львовичу объявляю выговор и даю срок до конца недели на исправление ситуации, — заявила мэр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.