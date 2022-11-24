В Саратовской области в 2022 году число самозанятых увеличилось почти вдвое

В Саратовской области зарегистрировано более 63 тысяч самозанятых. Об этом на пресс-конференции «Предварительные итоги реализации нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”» рассказал первый замминистра экономического развития региона Дмитрий Муравьев.

Мероприятие прошло сегодня, 24 ноября, в пресс-центре КП-Саратов. Как рассказал Муравьев, в регионе работает более 72 тысяч субъектов бизнеса, а по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовская область занимает шестое место в Приволжском федеральном округе и 21 место в стране.

За 2022 год в регионе стало почти вдвое больше самозанятых. Также продолжается реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», на программу выделено 171,5 миллиона рублей, из них 159,3 – из федерального бюджета.

Замминистра отметил, что в регионе оказывается помощь и сфере киноиндустрии, которые в этом году снова столкнулись с серьезным сокращением выручки. Из резервного фонда облправительства сфере кинобизнеса выделено 10 миллионов рублей.

В регионе действует пониженная налоговая ставка – в этом и следующем году она составит 1% вместо 6. Льготы распространятся и на бизнес в сфере IT-технологий, – для предпринимателей в ней действует ставка в 5% вместо 15. Ставка налога на имущество для торговых центров введена в размере 0,1%, для вновь зарегистрированных ИП действуют налоговые каникулы по 108 видам деятельности.

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