фото: Триумф Молл

В Саратове пытаются продать «Триумф Молл» по сниженной цене. Об этом информирует «Российский аукционный дом».

Торги пройдут 14 декабря, заявки от покупателей принимаются до 12 декабря.Стоимость крупнейшего ТРЦ Саратова «Триумф Молл» снижена до 3,8 млрд рублей. За эти деньги новым владельцам предлагают построенный в 2010 году трехэтажный торговый комплекс площадью 58 тыс. кв. м, из которых для сдачи в аренду пригодны около 30 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что среди якорных арендаторов: супермаркет, магазины спорттоваров, бытовой техники, товаров для дома, кинотеатр. Также на прилегающей территории есть парковка на 500 мест. Планируемая окупаемость - пять лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.