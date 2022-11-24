Житель Вольска задолжал почти 40 миллионов за крупную кражу. Для погашения долга у него изъяли два микроавтобуса

Фото: УФССП по Саратовской области

В Вольске Саратовской области у местного жителя, задолжавшего 39 миллионов рублей, изъяли две «Газели». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Мужчина задолжал крупную сумму в качестве компенсации за крупную кражу, казначейства из 24 регионов страны оценили ущерб в 39 миллионов рублей. Эту сумму жителя Вольска обязали вернуть.

Должник не торопился с оплатой, приставы узнали, что на 43-летнего должника зарегистрированы два микроавтобуса «Газель». ФССП запретили перерегистрацию собственности на машины, но их не обнаружили по месту регистрации, так что транспорт объявили в розыск.

– Вскоре совместно с сотрудниками ГИБДД по Саратову и Балакову судебные приставы обнаружили транспортные средства и изъяли их. В дальнейшем их передадут на реализацию в счет возмещения ущерба. – сообщило ведомство.

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