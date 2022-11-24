Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области поручил опубликовать списки подлежащих расселению домов.

Сегодня, 24 ноября, Роман Бусаргин провел заседание правительства. Глава региона сообщил, что с 1 декабря начинается новый этап программы расселения аварийного жилья.

По словам Бусаргина, часть средств на нее получено из федерального центра, остальное финансирование - региональное. Решение проблемы аварийного жилья не терпит отлагательств и напрямую связано с безопасностью людей, поэтому было принято решение о привлечении заемных средствю

Губернатор отметил, что до конца 2023 года необходимо предоставить новое жилье почти 7 тысячам жителей. Это 202 многоквартирных дома.

Бусаргин добавил, что поступает много вопросов от жителей касательно перечня расселяемых домов.

— Все списки должны быть опубликованы. Задействуйте для этого все областные СМИ и другие доступные площадки. Люди должны четко понимать, попал ли их дом в программу, когда и каким образом он будет расселен, - поставил задачу губернатор.

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