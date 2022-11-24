Глава Саратовской области: если есть возможность спасти хотя бы одну жизнь, нужно такие решения принимать

Роман Бусаргин

Губернатор Роман Бусаргин в ближайшее время начнет выездные совещания в районах, посвященные проблеме демографии. Об этом глава Саратовской области сообщил сегодня, 24 ноября, на заседании правительства области.

Как отметил губернатор, две первые встречи пройдут в Марксовском и Краснопартизанском районах, в каждом муниципалитете области созданы комиссии, в которую включены специалисты различных профилей – медики, правоохранители, работники органов соцзащиты и МЧС.

– В первую очередь необходимо разобраться в причинах смертности. Везде есть слабые места. Где-то это большое количество ДТП, где-то - пожары или ЧП на воде. Будем искать решения.

Приведу простые примеры. Если мы видим место концентрации аварий на дорогах, значит, там нужно ставить светофоры или пересматривать принципы движения потоков транспорта. Если регистрируется большое количество случаев смерти от каких-либо заболеваний, необходимо усиливать медицинский блок, в том числе диагностическим и лечебным оборудованием. Это те вещи, на которые органы власти могут повлиять напрямую.

Подчеркну, что мелочей здесь нет. Если есть возможность спасти хотя бы одну жизнь, нужно такие решения принимать. – заявил губернатор.

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