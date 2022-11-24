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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:05

Саратовец оштрафован на 300 тысяч за оправдание терроризма в соцсетях

Евгений Бадиков

Саратовец оштрафован на 300 тысяч за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В Саратове пресекли деятельность мужчины, причастного к публичному оправданию террористической деятельности в Интернете. Согласно данным ведомства, один из жителей Саратова распространял на своей странице в «ВКонтакте» материалы, оправдывающие деятельность боевиков незаконных вооруженных формирований.

В отношении него расследовано уголовное дело. Приговором Центрального окружного военного суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

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