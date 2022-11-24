В Саратовской области дети мобилизованных смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Об этом стало известно сегодня, 24 ноября, в ходе заседания правительства области.

На заседании правительства Саратовской области губернатор Роман Бусаргин на заседании правительства затронул тему помощи семьям мобилизованных граждан. На данный момент мобилизованным выдают по 50 тысяч рублей, они освобождены от транспортного налога, а дети получают в школах бесплатное горячее питание.

По мнению Бусаргина, необходима еще одна льгота - бесплатный проезд для детей в общественном транспорте. Сейчас такая помощь оказывается только многодетным семьям.

— Решение необходимо принять как можно быстрее. Как только все процедурные и юридические моменты будут оформлены, подпишу соответствующее постановление, - заключил Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.